Глава ДНР заявил, что на Украине есть химоружие

Денис Пушилин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что химическое оружие уже присутствует на Украине, и на сегодняшний день вопрос остается в том, применит ли его Киев. По словам политика, никаких гарантий на этот счет нет.

«Химическое оружие присутствует уже на территории Украины, будет использовано или нет, здесь вопрос времени. Я очень надеюсь на то, что освещение в СМИ, призывы, - и с нашей стороны в том числе, - они возымеют свое действие», - заявил глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24», при этом отметив с сожалением, что Киев делает «очень много шагов нелогичных».

Напомним, накануне официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Вашингтон поставил Украине контейнеры с химическим оружием ботулотоксином, который является одним из самых ядовитых в мире веществ, вызывающих ботулизм. По словам Басурина, США поставили Киеву ботулотоксин в больших количествах.