Пробки в Москве достигли девяти баллов 23 декабря 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве пробки к вечеру четверга, 23 декабря, достигли девяти баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По состоянии на 17:02 загруженность автомобильных дорог наблюдается почти по всему Садовому кольцу, почти по всему Третьему транспортному кольцу и на большей части бульваров. Автомобили двигаются медленно по набережным в центре столицы, на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Также движение затруднено на нескольких вылетных магистралях, юго-востокеи и северо-западе Московской кольцевой автомобильной дороге.

Как писал сайт kp.ru, ранее департамент городского транспорта Москвы предупредил, что в столице России начнутся предновогодние пробки. Причинами назвали предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, снегопады, мелкие ДТП и ограничения из-за строительных работ. Пик пробок будет начинаться раньше обычного, а загруженность дорог может достигать 9-10 баллов, отметили в ведомстве.