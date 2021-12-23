Власти США одобрили таблетки для больных COVID-19 производства Merck

Препарат предназначен для лечения легкого и среднего течения заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти США одобрили препарат от коронавируса в виде таблеток. Лекарства производства компании Merck станут вторым препаратом от COVID-19 в такой форме, одобренным на территории Штатов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинский регулятор FDA, препарат называется молнупиравир. Воспользоваться им могут совершеннолетние граждане с подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что лекарство предназначено для лечения легкого и среднего течения заболевания у взрослых, находящихся в группе риска.

На данный момент препарат был одобрен, но еще не появился в аптеках. Когда молнупиравир поступит в продажу, пока неизвестно.

Как ранее писал сайт kp.ru, согласно инструкции российского препарата от коронавирусной инфекции «Мир-19», он предназначен для людей в возрасте от 18 до 65 лет. Там же указано, что препарат применяется при помощи мэш-ингалятора и только в условиях стационара. Его необходимо принимать два раза в день с перерывами в 7-8 часов.