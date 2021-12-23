Минфин и ФНС подготовили законопроект по выводу активов бизнеса из-под риска блокировки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов и Федеральная налоговая служба (ФНС) доработали проект закона позволяющий ФНС блокировать имущество компании или индивидуального предпринимателя. Налоговая служба не сможет отобрать единственное жилье индивидуального предпринимателя или запретить крупному бизнесу распоряжаться счетами, готовой продукцией, сырьем и материалами.

Как передает РБК со ссылкой на копию новой версии законопроекта, в документе отмечается, что решения о наложении обеспечительных мер не смогут быть вынесено в отношении крупных налогоплательщиков, сумма выплаченных налогов и сборов которых за три года была не менее 2 млрд рублей. Исключение также распространяется на компании, входящие в режим налогового мониторинга.

Уточняете, что изначально налоговики будут иметь возможность заблокировать только недвижимость, а при ее отсутствии, можно будет заблокировать транспорт, ценные бумаги или предметы интерьера служебных помещений.

Первая версия поправок вызвала много негативной реакции. В минувший понедельник, 20 декабря, Комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрела новую редакцию.