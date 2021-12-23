В Москве при столкновении маршрутки и внедорожника пострадали семь человек Фото: кадр из видео

В Москве в результате столкновения маршрутного автобуса и внедорожника Toyota Land Cruiser пострадали семь человек. Авария произошла на улице Свободы.

Как рассказал kp.ru очевидец инцидента, водитель Toyota врезался в маршрутку, выехав на встречную полосу движения. Водителя и одного пассажира автобуса госпитализировали в больницу имени С.П. Боткина. По остальным находившимся в маршрутке вопрос решается.

В машине виновника ДТП сработали все подушки безопасности, о состоянии водителя пока неизвестно. Собеседник kp.ru отметил, что его пришлось вести под руки двум мужчинам.

Как писал сайт kp.ru, в октябре в Санкт-Петербурге на Петергофском шоссе столкнулись маршрутка и автомобиль «Фольксваген». В результате погиб один человек - водитель легковушки.

До этого водитель и пассажир иномарки погибли в Иркутской области, врезавшись в грузовик с прицепом.