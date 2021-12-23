Украина собирается сократить потребление газа на 30-40% в ближайшие годы Фото: REUTERS

Украина намерена сократить потребление газа на 30-40% в ближайшие годы. Такое заявление сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, также указав на планы незалежной увеличить собственную добычу голубого топлива.

«Мы подготовили два документа. Наша цель - мероприятия по энергосбережению, чтобы сократить потребление газа на 30-40% в ближайшие годы, а также увеличение [объемов] газа собственной добычи», - заявил глава украинского правительства.

Напомним, накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявили о сильном истощении крупнейших месторождений природного газа на Украине, отметив, что несмотря на это перед компанией стоит задача нарастить добычу голубого топлива. По его словам, во втором полугодии текущего года удалось стабилизировать добычу природного газа. Как пояснил глава «Нафтогаза», это стало возможным за счет масштабной модернизации и увеличению количества работающих скважин почти на 20%.