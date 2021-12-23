Начальник Генштаба Герасимов обсудил с британским коллегой вопросы безопасности

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с британским коллегой Энтони Рэдейкином. Разговор состоялся в четверг, 23 декабря, сообщили в Минобороны России.

Как отмечают в ведомстве, разговор состоялся для обмена мнениями по актуальным вопросам. Конкретные темы в Минобороны не назвали, но отметили, что Валерий Герасимов и начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Рэдейкин обсудили проблемы "глобальной и региональной безопасности".

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности", - сказали в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал возможность отправки войск на Украину в случае гипотетического "нападения" России. По словам политика, этот вариант является очень маловероятным по ряду причин.