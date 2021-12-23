Аналитики прогнозируют самые низкие цены на перелеты в начале 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены на авиаперелеты в 2022 году будут самими низкими в феврале и марте, сообщает онлайн-сервис бронирования билетов Ozon Travel.

Так, в феврале средняя стоимость билета в одну сторону внутри России составит не больше 5 тысяч рублей. Для сравнения: в августе 2022 цена билета в одном направлении прогнозируется на уровне 12 тысяч рублей, сказано в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении kp.ru.

Самый дешевый перелет по стране – Пермь - Минеральные Воды. В этом направлении билет обойдется в 888 рублей. В то же время слетать из Москвы во Владивосток и обратно будет стоить 113 654 рубля. Что касается международных перевозок, то здесь средник чек на поездку в оба направления варьируется от 683 рублей – столько стоит перелет из Минеральных вод в Ереван – до 474 313 рублей, которые придется отдать за билет из Москвы в Дубай.

Как отмечают аналитики, прежде всего туристы при выборе мест для отдыха обращают внимание на низкие цены. Кроме того, в пользу того или иного направления могут сыграть полнота информации о возможных доплатах, наличие программы лояльности, действие программы кешбэк, а также различные акции и скидки.

Согласно опросу, в 2021 году россияне совершают путешествия в основном для новых бизнес-контактов и поддержки работы своих предприятий. Лишь 12% опрошенных летали в прошлом году в командировки, при этом 30% из них отдают предпочтение авиамаршрутам. Большинство стараются пользоваться личным транспортом, поездами и электричками.

По словам генерального директора Ozon Travel Михаила Осина, спрос на путешествия восстанавливается: бронирование в сентябре, октябре и ноябре этого года превысило допандемийные показатели. Он посоветовал планировать поездки заранее, поскольку цены на билеты формируется по старому принципу: чем ближе дата вылета, тем дороже перелет.