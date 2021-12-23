Татьяна Навка поделилась шуткой Пескова о шоу «Лебединое озеро»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о подготовке ледового спектакля "Лебединое озеро", работой над которым занимается ее продюсерская компания. Как отметила спортсменка, ее супруг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уже пошутил над этим проектом.

Как отметила Татьяна Навка в интервью сайту kp.ru и радио "Комсомольская правда", шоу "Лебединое озеро" рассчитано на любой возраст и будет интересно как взрослым, так и детям.

"Мой супруг мне каждый день говорит: "Я с таким нетерпением жду этой сказки. Я еще ни одно твое шоу так не ждал". Спрашиваю: "Почему?". А он отвечает: "Потому что, на мой взгляд, это самый скучный и неинтересный балет, который вообще существует. Там же все заснут! Как ты с этим справишься?", - рассказала Навка.

Как призналась спортсменка, у многих людей "Лебединое озеро" ассоциируется с чем-то скучным или трагическим. Ведь когда в Советском Союзе объявляли траур, то по всем каналам показывали «Лебединое озеро». Но ее шоу должно разрушить все стереотипы у зрителей.

"Моя задача– чтобы зрители не заснули и им было безумно интересно. И у нас это получилось. Чайковский получил аранжировку на современный лад, мы дописали музыку, придумали сюжет, который отличается от классического. "Лебединое озеро" получилось динамичным, ярким и интересным и взрослым и детям спектаклем", - рассказала Навка.

Как ранее писал сайт kp.ru, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала про своего супруга, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Как призналась спортсменка, официальный представитель Кремля среди родных и близких очень "домашний человек".