Татьяна Навка рассказала про обучение Нади Песковой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Образование в жизни дочери пресс-секретаря президента России Надежды Песковой стоит на первом месте, рассказала супруга официального представителя Кремля фигуристка Татьяна Навка. Несмотря на плотные занятия первоклассницы спортом, школу она почти не пропускает, отметила спортсменка.

«Я в первую очередь за образование, поэтому мы стараемся не пропускать школу. Если и пропускаем, то физкультуру, музыку или рисование. Надя учится до обеда. Потом едет на каток и там тренируется шесть дней в неделю по три, а иногда по четыре часа в день», – сказала Навка в интервью сайту kp.ru и радио «Комсомольская правда».

Как отметила фигуристка, у ее дочери тяжелый график. Так, помимо фигурного катания девочка изучает три иностранных языка – английский, китайский и французский. Их дочь устраивают эти трудности, поскольку заставляют постоянно стремиться к новым личным рекордам, добавила Навка.