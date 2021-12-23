Британия положительно оценила готовность России провести переговоры по безопасности в январе 2022

Великобритания приветствует желание России провести переговоры по безопасности в Европе и ситуации на Украине в январе 2022 года. Об этом заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

«Единственный выход из сложившейся ситуации для России – это диалог. Я приветствую тот факт, что Россия дала понять, что готова вступить в переговоры в январе, – сказано в распространяем МИД Великобритании заявлении.

Как отметила глава ведомства, российскому правительству пора «снизить напряженность в своих действиях и приступить к серьезным дискуссиям».

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры по поводу предложений России о новых механизмах коллективной безопасности должны пройти уже в начале следующего года. По его словам, первым раундом должен быть двусторонний контакт между российскими и американскими представителями.