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Политика23 декабря 2021 16:55

Британия положительно оценила готовность России провести переговоры по безопасности в январе 2022

Москве пора снизить напряженность и приступить к серьезным дискуссиям, отметили в Лондоне
Абдулла ШАКИРОВ
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Великобритания приветствует желание России провести переговоры по безопасности в Европе и ситуации на Украине в январе 2022 года. Об этом заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

«Единственный выход из сложившейся ситуации для России – это диалог. Я приветствую тот факт, что Россия дала понять, что готова вступить в переговоры в январе, – сказано в распространяем МИД Великобритании заявлении.

Как отметила глава ведомства, российскому правительству пора «снизить напряженность в своих действиях и приступить к серьезным дискуссиям».

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры по поводу предложений России о новых механизмах коллективной безопасности должны пройти уже в начале следующего года. По его словам, первым раундом должен быть двусторонний контакт между российскими и американскими представителями.