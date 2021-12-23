Елена Шмелева: В «Сириусе» реализуются долгосрочные траектории развития талантов, начиная со школьной скамьи

Председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель комиссии по образованию и науке партии «Единая Россия» Елена Шмелева. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия".

Федеральная территория «Сириус» 23 декабря отметила первую годовщину своего основания. Уникальная образовательная площадка позволила раскрыться талантам многих российских школьников. Одна из задач педагогов - помогать детям развивать интересы и навыки, которые пригодятся им в будущих профессиях, даже в тех, которые пока еще не существуют, считает сопредседатель центрального штаба Народного фронта, председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель комиссии по образованию и науке партии «Единая Россия» Елена Шмелева. Она убеждена, что воспитывать будущих ученых и сотрудников высокотехнологичных компаний необходимо уже со школьной скамьи.

- Одним из главных драйверов роста экономики Владимир Владимирович Путин назвал повышение производительности труда. Президент справедливо отметил, что оно зависит не только от цифровизации, технической и технологической модернизации производств, но и от развития кадрового потенциала – качества образования и подготовки кадров, - прокомментировала Елена Шмелева kp.ru. - Недостаточно создать высокопроизводительные рабочие места, необходимо подготовить специалистов, которые будут на них продуктивно работать и развиваться. И это задача для всех уровней образования – не только высшего, но и среднего специального, чей статус сегодня неоправданно занижен, и даже школьного. На его этапе мы уже сейчас должны помогать детям развивать те интересы и навыки, которые лягут в основу их будущих профессий, пока еще даже не существующих сегодня. Именно в этой логике мы на федеральной территории «Сириус» реализуем долгосрочные траектории развития талантов, начиная от школьной скамьи, через профильное среднее и высшее образование к работе выпускников в высокотехнологичных компаниях и к научным исследованиям, внедрению и продвижению инноваций.

Напомним, первый в России образовательный центр для одаренных детей «Сириус» открылся на базе объектов олимпийской инфраструктуры в Сочи шесть лет назад. А год назад президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании федеральной территории «Сириус». Сегодня «Сириус» – это целый наукоград, где активно развиваются Научно-технологический университет, Инновационный научно-технологический центр, IT-колледж, лицей, высшая школа музыки, спортивный парк. В ближайшем будущем на федеральной территории в Сочи появятся медицинский кластер, университетский кампус, кластер технологий с социальной инфраструктурой и технико-внедренческой зоной для резидентов и партнеров «Сириуса».