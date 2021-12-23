В Белом доме заявили, что действия России могут привести к расширению НАТО к границам страны

В Белом доме заявили, что Россия в курсе позиции США Фото: REUTERS

Официальный представитель Белого дома заявил, что действия России могут спровоцировать продвижение НАТО на Восток. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами в четверг, 23 декабря.

"Если Россия продвинется в том, что уже может происходить, мы с нашими союзниками готовы наложить жесткую цену, которая повредит российской экономики и приведет именно к тому, чего она (Россия - ред.) не хочет - больше потенциала НАТО ближе, а не дальше от российских границ", - цитирует представителя Белого дома РИА Новости.

Как заявил политик, Россия в курсе отношения США к этому вопросу. По его словам, эта информация передавалась президенту Владимиру Путину по линии его коллеги Джо Байдена.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала созданные Россией проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО. Она отметила, что Вашингтон не готов согласиться со всеми пунктами, прописанными в документе.