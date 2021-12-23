Путин заявил о высокой смертности из-за низкого уровня вакцинации в России

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал высокий уровень смертности от коронавируса. Этот вопрос глава государства затронул в четверг, 23 декабря, в ходе большой пресс-конференции.

"Смертность высокая от чего? Низкий уровень коллективного иммунитета — 59,4%", - объяснил Путин.

Он отметил, что со своей стороны призывает Минздрав и правительство быть максимально открытыми и пояснять россиянам, почему так важно прививаться.

Как ранее писал сайт kp.ru, вопрос о заболеваемости коронавирусом в России президенту в ходе большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, задал политобозреватель Kp.ru Александр Гамов. Он отметил, что от COVID-19 ежедневно умирает около тысячи человек. Владимир Путин согласился с этим и ответил, что нужно вести с людьми разъяснительную работу, чтобы как можно больше россиян прививались от коронавируса. Меры преследования за невакцинацию, по мнению президента, вводить не стоит.