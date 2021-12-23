Додон заявил о значительном ухудшении в отношениях Молдавии и России

Экс-президент Молдавии, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон. Фото: Пресс-служба Кремля

Экс-президент Молдавии, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон заявил об ухудшении отношений между Кишиневом и Москвой. По его мнению, такие негативные тенденции он наблюдает в течение последнего года.

"Нужно признать, что отношения Молдавии и России являются не самыми лучшими, особенно в сравнении с тем, что было год назад", - заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Экс-президент отметил, что скоро в Россию отправится новый молдавский посол. Додон надеется, что после этого страны начнут контактировать хотя бы в дипломатической плоскости - в экономических вопросах, заявил политик, диалога между ними нет совсем.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывшего президента Молдавии Игоря Додона вызвали в генеральную прокуратуру для предъявления подозрений в хищении государственных средств на сумму в 12 миллионов долларов.