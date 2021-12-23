Елена Николаева рассказала, как назвала сына от экс-мужа Волочковой ФОТО: instagram.com/elenanika/

Бизнесмен Игорь Вдовин стал отцом. Телеведущая Елена Николаева, которая стала его женой в 2020 году, родила мальчика.

- Сына назвали Александром, в честь отца Игоря, - делится Елена с сайтом mk.ru.

Для ведущей программы «Утро России» мальчик стал первым ребенком и новоиспеченную маму захлестывают сильные эмоции.

Самый волнительный момент появления малыша на свет, Игорь и Елена разделили вместе.

- Как-то за обедом у нас дом кто-то из друзей спросил Игоря: «Ты будешь на родах присутствовать?» И он ответил: да, конечно, - рассказывает девушка.

Она вспоминает, что муж не просто был в родзале, а всячески помогал и поддерживал, даже разбирался с пуповиной!

В первую ночь папа тоже не отходил от крохи, малыш даже спал на груди у отца.

Сама Елена уже восстановилась и даже ухитряется совмещать материнство с работой и трудится над текстами.

- Плюс ко всем остальным проектам, стала издателем и главным редактором русско-французского журнала. Должен выйти в январе, -заключила она.

В 2019 году Анастасия Волочкова, бывшая жена Игоря Вдовина, обвинила бизнесмена в офере на 100 миллионов рублей.

По словам балерины, бизнесмен украл у нее 100 миллионов рублей. Мужчина пообещал, что не только вернет эти средства, но построит для жены квартиры в Астрахани, сделав ее собственником. Правда, ни денег, ни квартир, с ее слов, Анастасия так и не дождалась.