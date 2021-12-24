Член ЕСП Винокурова рассказала, как устроены пункты вакцинации для бездомных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве 23 декабря на площади перед Ярославским вокзалом заработал первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса для бездомных.

Член СПЧ Екатерина Винокурова рассказала, как работают пункты и что было самым сложным в реализации этого проекта.

Принимать пациентов пока будут по предварительной записи и только тех, у кого есть документы. В первый же день работы мобильного пункта, возникла очередь из желающих сделать прививку.

- Для нас это прорыв, потому что с самого начала пандемии мы не понимали, как это сделать, и наконец мы делаем этот шаг, — поделилась Винокурова с NEWS.ru.

На этапе, пока шла подготовка к открытию, перед организаторами стояло три проблемы: сбор списков людей, желающих вакцинироваться. Иначе была вероятность, что на пункт могли доставить больше ампул, а если они не были использованы, то остатки пришлось утилизировать.

Вторая проблема – это действительно «довести желающих до пункта». Третья – работа с документами, ведь не у всех они есть.

Екатерина Волкова предполагает, что на первом этапе вакцинируются только 15% бездомных.

- Большинство из них не верят в коронавирус, они болеют более серьезными заболеваниями, - отметила общественница.

Ранее вакцинация от коронавируса была внесена в национальный календарь профилактических прививок, который утвердил Минздрав РФ. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал такое решение.

- У нас с вами два пути: первый — не вакцинироваться и переболеть, второй — вакцинироваться и не заболеть. Поэтому включение прививки от ковида в национальный календарь — это, безусловно, правильное решение, которое надо выполнять, - отметил парламентарий в беседе с Life.

А вот ждать введения каких-либо наказаний за отказ от вакцинации, про которые говорят уже давно, не стоит. Против этого выступает президент и его позицию поддерживают в Совфеде.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев отметил в беседе с RT, что нужно людей «самих сподвигнуть к принятию такого решения».