СБУ завела дело о госизмене на депутата Рады, встречавшегося с Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины (СБУ) завела дело против депутата Верховной рады Евгения Шевченко, который встречался в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

- Раз уж информация просочилась в СМИ, то ... вынужден сообщить, что действительно СБУ открыла дело по ст. 111 Уголовного кодекса Украины, - написал парламентарий в своем Telegram-канале. Он также отмечается, что причиной стала его дружба с белорусской стороной.

Чиновник добавил, что ему инкриминируется "создание Русского мира на Украине".

До этого Шевченко не раз бывал в Беларуси. Также он выступал в белорусских государственных СМИ в качестве эксперта, выражая полную поддержку Лукашенко. 20 апреля Шевченко лично встретился с белорусским лидером, а после сообщил в Минске местным журналистам, что поддержка Киевом санкций Евросоюза против Белоруссии и экономические проблемы Украины "продиктованы западными кураторами".