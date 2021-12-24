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Политика23 декабря 2021 23:11

Госдеп призвал Россию отвести военных от границы с Украиной

Также Штаты приветствуют заявление ОБСЕ о том, что контактная группа по урегулированию на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Госдеп призвал Россию отвести военных от границы с Украиной

Госдеп призвал Россию отвести военных от границы с Украиной

Фото: REUTERS

США вновь призывают Россию отвести своих военных от границ с Украиной, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

- Мы снова обращаемся к российским властям, чтобы они выполнить свои обязательства в рамках минских соглашений об отводе сил и вооружений от линии соприкосновения на востоке Украины, а также отвести те силы, которые они сосредоточили вдоль границ Украины, - сказал представитель внешнеполитического ведомства.