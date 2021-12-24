Сенатор Бибикова: Правительство определит уровень индексации пенсий по инфляции за год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель главы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова рассказала, что в России уровень индексации пенсий правительство будет определять исходя из роста инфляции по итогам года.

- Порядок и механизмы индексации пенсий, исходя из уровня инфляции, определит правительство... ждем определения уровня инфляции по итогам года, - рассказала представитель комитета РИА Новости.

Напомним, 23 декабря во время своей ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что страховые пенсии обязательно будут индексированы в 2022 году по уровню фактической инфляции. Также это коснется и пенсий военнослужащих.

Инфляция в России за 2021 год уже превысила заложенные в государственном бюджете с начала года 5,9%. Именно на этот процент и были проиндексированы ежемесячные выплаты всем пенсионерам страны. Однако за неполные 12 месяцев рост цен уже преодолел отметку в 8%. Однако глава государства считает неправильным отступать от правила индексации пенсий выше инфляции, несмотря на ее значительный рост.