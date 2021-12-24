Американская певица обвинила в домогательствах актера Криса Нота из сериала "Секс в большом городе" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская певица Лиза Джентиле заявила о сексуальных домогательствах от актера Криса Нота, известного по роли мистера Бига в сериале "Секс в большом городе" (Sex and the City, 1998-2004) и его продолжении. Об этом пишет журнал Variety со ссылкой на заявление исполнительницы.

Джентиле утверждает, что в 2002 году после встречи в ресторане Нот предложил подвезти ее домой на такси. В то время они уже знали друг друга несколько лет, и потому согласилась. Затем Нот сказал, что хотел бы посмотреть, где она живет. Когда они оказались в квартире, актер попробовал принудить ее к сексу, но она вырвалась и сказала, что не хочет этого.

Тогда, по словам певицы, Нот выскочил из квартиры. На следующий день он прислал ей смс, в котором грозился разрушить карьеру исполнительницы, если она расскажет кому-то о случившемся. Сразу после происшествия Джентиле испугалась обращаться в полицию, а теперь срок давности по подобным преступлениям уже истек.

Ранее сообщалось о неожиданных последствиях выхода сериала "И так просто". Две девушки, вновь увидев Криса Нота на экране в образе мистера Бига, выдвинули против него обвинения в изнасиловании. Случаи произошли в 2004 и 2015 годах, долгое время они не решались признаться в случившемся. Но активная рекламная компания продолжения привлекла их внимание.