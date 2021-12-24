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В мире24 декабря 2021 1:51

Экс-подполковник СБУ рассказал о британских наемниках на Украине

По его словам, британцы плотно обживают юг страны
Источник:kp.ru
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Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал о том, что на территории страны действуют британские наемники.

По его словам, британская частная военная компания (ЧВК) охраняет строителей и специалистов по логистике из числа соотечественников, которые задействованы в строительстве военно-морской базы в Очакове в Николаевской области на юге Украины.

- Британцы, которые плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве, куда на авиабазу Кульбакино регулярно приходят борта из Альбиона, - сказал экс-подполковник РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.