Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал о том, что на территории страны действуют британские наемники.

По его словам, британская частная военная компания (ЧВК) охраняет строителей и специалистов по логистике из числа соотечественников, которые задействованы в строительстве военно-морской базы в Очакове в Николаевской области на юге Украины.

- Британцы, которые плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве, куда на авиабазу Кульбакино регулярно приходят борта из Альбиона, - сказал экс-подполковник РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.