Горбачев заявил, что после распада СССР США "ударило в голову высокомерие" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что после распада Советского Союза США "ударило в голову высокомерие".

По его мнению, это и повлекло за собой идею расширения НАТО и забвение принципов коллективной безопасности.

- Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом?... это триумфаторские настроения на Западе, особенно в Америке. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО, - рассказал Горбачев РИА Новости.

Он также придерживается мнения, что еще не поздно вернуться к совместным идеям.

- Не знаю, происходит ли это сейчас, после переговоров президентов России и США, но какой-то процесс начался. Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат, - признался экс-президент.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что РФ уже направила США предложения по срокам начала переговоров о гарантиях безопасности. Тогда же он от отметил, что за обсуждениями, беседами должны следовать конкретные шаги.