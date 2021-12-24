В МИД России готовы к переговорам по транзиту газа через Украину при наличии покупателей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская сторона готова к переговорам по обсуждению продлению транзита газа через Украину. Однако это будет возможно только при наличии понимания, кто, в каких объемах и на каких именно условиях будет закупать газ. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.

Дипломат объяснил, что на данный момент вопросы поставок газа из России в страны Западной и Центральной Европы и возможность его транзита через Украину носят коммерческий характер.

- Переговоры о продлении транзита можно вести, когда есть четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае будет считаться вторичной, - рассказал дипломат РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что 23 декабря во время выступления на своей большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин, заявил, что российский газ может идти на Украину через Польшу.

- У меня есть все основания полагать, что этот газ идет в конечном итоге на Украину, - сказал президент РФ. Он также посоветовал потребителям в Европе "знать, что происходит на самом деле, и может быть обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию". Также он добавил, что компания "Газпром" поставляет весь объем газа, который запрашивают контрагенты по контрактам.