Что произошло в ночь на 24 декабря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в России Джон Салливан заявил, что существует шанс добиться прогресса в обсуждении предложенных российской стороной гарантий безопасности. При этом он отметил, что позиция американской стороны заключается в достижении прогресса в обсуждении вопросов, поднятых Москвой. Салливан добавил, что "это будет улица с двусторонним движением".

23 декабря президент России Владимир Путин провел большую итоговую пресс-конференцию. Глава государства ответил на вопросы журналистов, прокомментировал острые внутре- и внешнеполитические вопросы, а также рассказал о вакцинации, пенсиях и дорогах.

Молодежная сборная России по хоккею проиграла Канаде в контрольном матче перед молодежным чемпионатом мира (МЧМ) - 2022. Игра на льду завершилась со счетом 6:4 (4:0, 1:3, 1:1) в пользу канадских спортсменов.

Россия продолжает "наращивать войска" на границе с Украиной, она "стягивает в регион военную технику", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки. На кадрах якобы видно, что с ноября 2021 года к границе были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны.

В Южной Корее помилуют экс-президента страны Пак Кын Хе. Она отбывала 22-летнее тюремное заключение по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Теперь бывший корейский лидер получит помилование c 31 декабря, по случаю новогодних праздников.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что после распада Советского Союза США "ударило в голову высокомерие". По его мнению, это и повлекло за собой идею расширения НАТО и забвение принципов коллективной безопасности.

В Минсельхозе РФ составили прогноз об изменении цен на продукты питания в ближайшие несколько недель. Предполагается, что в 2022 году стоит ожидать подорожания пшеничной муки, хлеба и подсолнечного масла. Но эксперты полагают, что рост цен будет небольшим, около 2%.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что ведомство не планирует продлевать зимние каникулы для учащихся школ из-за пандемии коронавируса. Также министерство не намерено давать рекомендации школам для ухода на отдых раньше запланированного срока. Что касается регионов, то здесь каждый субъект должен принимать решения самостоятельно.

В России к 1 января 2023 года планируется объединить Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования. Планируется создание временной рабочей группы для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что "омикрон" быстрее других штаммов коронавируса распространяется в популяции. При этом ученый полагает, что еще нельзя точно заявлять, что именно этот вариант ковида опаснее других мутаций.