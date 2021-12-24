Минсельхоз заявил о стабилизации цен на хлеб и муку в России

Цены на хлеб стабилизировались, но незначительный рост продолжается Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Цены на муку и хлеб в России практически стабилизировались, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза РФ.

"В настоящее время цены производителей на муку и хлеб практически стабилизировались, отмечается их незначительное повышение", - информирует пресс-служба министерства.

Аналогичная тенденция наблюдается и с ценами на подсолнечное масло, стоимость которого удалось стабилизировать благодаря активной переработке семян нового урожая и увеличении ставки "плавающей" экспортной пошлины, уточнили в ведомстве.

По данным Минсельхоза, незначительный рост цен на указанную продукцию продолжится. Это связывают с увеличением стоимости логистики, упаковки, топлива и коммунальных услуг.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Минсельхозе РФ составили прогноз об изменении цен на продукты питания в ближайшие несколько недель. В докладе ведомства сказано, что в 2022 году стоит ожидать подорожания пшеничной муки, хлеба из нее, а также подсолнечного масла.