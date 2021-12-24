МИД Турции заявил, что страна поддержит Украину в случае конфликта с Россией

В Турции заявили, что поддержат Украину в случае конфликта с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна выступит на стороне Украины в случае конфликта с Россией.

- У России напряженные отношения с НАТО и Украиной, но мы не должны игнорировать близкие отношения с Киевом из-за наших хороших отношений с Москвой, — сказал дипломат во время выступления.

По его словам, Турция ведет правильную внешнюю политику и вступает в войну только в том случае, когда дипломатия неуместна. Решительность Анкары повысила силу и авторитет страны во всем мире, считает Чавушоглу.

Как писал сайт kp.ru, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении». До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США.