Экс-офицер СБУ назвал возможные цели Киева для провокации с химическим оружием

Бывший офицер СБУ считает, что мишенями для провокации с химоружием станут мирные граждане / Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Мишенью для провокации украинских войск с применением химического оружия в Донбассе может стать школа, больница или культурное учреждение на подконтрольной Украине территории. Соответствующее мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) подполковник Василий Прозоров.

"Такие провокации готовятся для того, чтобы иметь повод обвинить в этом российскую сторону, ну и, конечно, республики Донбасса, - подчеркнул Прозоров. - Причем жертвами провокаций должно стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса".

По его словам, подходящими целями для этой провокации станут школа, больница, учреждение культуры либо другое общественное место с массовым скоплением людей.

После применения химоружия в западных средствах массовой информации тут же появятся материалы со сфабрикованными обвинениями в адрес России и самопровозглашенных республик Донбасса.

Задействование наемников из частных военных компаний (ЧВК) также легко объяснимо, так как в случае неудачи можно будет заявлять о том, что государство непричастно к подготовке террористических актов.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокацию в восточной части Украины с применением неустановленных химических компонентов. По информации Минобороны, неизвестные химические вещества в резервуарах уже доставили в города Авдеевка и Красный Лиман.