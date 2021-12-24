Юрист предупредила об облагаемых налогом подарках

Россиян предупредили об облагаемых налогом подарках Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Указ» Татьяна Пахтова перечислила ряд подарков, за которые придется заплатить налог.

- В случае получения в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, уплата НДФЛ обязательна, — приводит слова специалиста агентство «Прайм».

Она уточнила, что если подарок получен от члена семьи или близкого родственника, то налог платить не нужно. По словам Пахтовой, если банк дарит свои акции клиенту, то он должен сам оплатить НДФЛ.

Ранее опрос показал, что треть жителей России планируют потратить на подарки в честь Нового года от 10 до 20 тысяч рублей. При этом детям будут дарить игрушки, настольные игры, сладости, гаджеты, книги и одежду. Взрослым же россияне планируют вручить сувениры, парфюмерию, косметику, одежду или книги. Треть опрошенных мечтают получить в подарок путешествие. Также среди наиболее востребованных подарков оказались ноутбук, смартфон и автомобиль.