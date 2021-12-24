Два человека погибли при пожаре в реанимации ковидной больницы в Астрахани

На месте происшествия работают 13 пожарных и 4 единицы техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два человека погибли во время пожара в реанимационном отделении областной инфекционной больницы в Астрахани, сообщает в пятницу, 24 декабря, ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

"При пожаре погибли два человека. Остальные были эвакуированы, - уточнил собеседник агентства. - Площадь пожара составила 15 квадратных метров, открытое горение ликвидировано".

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Астраханской области, спасатели эвакуировали из медицинского учреждения 16 человек. Отметим, что в областной инфекционной больнице в Астрахани проходили стационарное лечение люди, заразившиеся коронавирусной инфекцией.

Как ранее писал сайт "КП-Астрахань", в пресс-службе регионального управления МЧС России сообщили, что на месте происшествия работают 13 пожарных и 4 единицы техники. Ликвидация открытого горения была объявлена в 10:21 по местному времени.