Фото пожара в реанимации ковидного госпиталя в Астрахани появилось в Сети

При пожаре в реанимации больницы в Астрахани погибли два человека / Фото: КП-Астрахань
Появились первые снимки последствий пожара в отделении реанимации астраханской инфекционной клинической больницы имени Ничоги, где был развернут ковидный госпиталь.
На фотографии, полученной "КП-Астрахань", видно, что помещение и хранившееся в нем оборудование практически полностью выгорели. Не пощадил огонь и людей – погибли два человека.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области, по факту гибели людей в пожаре следователями проводится процессуальная проверка.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из опытных следователей и следователей-криминалистов, - говорится в сообщении ведомства. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение".
Как ранее писал сайт kp.ru, пожар в астраханском медицинском учреждении произошел в пятницу, 24 декабря. Его площадь составила 15 квадратных метров. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, спасатели эвакуировали из больницы 16 человек.
Фото: КП-Астрахань