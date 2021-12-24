Фото пожара в реанимации ковидного госпиталя в Астрахани появилось в Сети

При пожаре в реанимации больницы в Астрахани погибли два человека / Фото: КП-Астрахань

Появились первые снимки последствий пожара в отделении реанимации астраханской инфекционной клинической больницы имени Ничоги, где был развернут ковидный госпиталь.

На фотографии, полученной "КП-Астрахань", видно, что помещение и хранившееся в нем оборудование практически полностью выгорели. Не пощадил огонь и людей – погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области, по факту гибели людей в пожаре следователями проводится процессуальная проверка.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из опытных следователей и следователей-криминалистов, - говорится в сообщении ведомства. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение".

Как ранее писал сайт kp.ru, пожар в астраханском медицинском учреждении произошел в пятницу, 24 декабря. Его площадь составила 15 квадратных метров. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, спасатели эвакуировали из больницы 16 человек.