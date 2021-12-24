Минпромторг сообщил, что дефицит автомобилей в России сохранится в первой половине 2022 года

Дефицит автомобилей в России сохранится в первой половине 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что дефицит автомобилей в России сохранится в первой половине следующего года.

- У нас сегодня ощущается определенный дефицит продукции автопрома для потребителей, и, наверное, он будет сохраняться еще первую половину следующего года, — сказал министр в эфире телеканала «Россия-24».

Он объяснил дефицит нехваткой автокомпонентов. Мантуров отметил, что только через 2-2,5 года будут ощутимы результаты локализации производства этой электроники в РФ. Он выразил надежду на стабильность производства на в Юго-Восточной Азии.

Как писал сайт kp.ru, автоэксперты уже несколько месяцев предупреждают, что сейчас самое худшее время для покупки новой машины. Рост цен на авто с конвейера уже побил все рекорды, а сами машины приходится дожидаться долгие месяцы. В пик пандемии салоны были наглухо закрыты и отчаявшиеся дилеры придумывали способы продажи авто заочно, доставляя машины к подъезду. Теперь приходящим в салон клиентам предлагают встать в очередь за автомобилем.