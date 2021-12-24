Адвокат Жорин поделился, готов ли он жениться в шестой раз

Российский адвокат Серей Жорин участвует в самых громких делах. Он защищал Эдварда Била, после громкого ДТП, представлял интересы Евгения Петросяна во время развода с Еленой Степаненко, Валерии, Бари Алибасова, Никаса Сафронова. Список звездных клиентов можно продолжат долго, но на этот раз адвокат говорит не о работе, а личной жизни.

Сергей Жорин был женат пять раз, в 2019 году он развелся с двукратной чемпионкой мира по боксу Натальей Рагозиной. Этот союз просуществовал два года, после чего папа мирно рассталась.

Пока адвокат не спешит создавать новую ячейку общества, но и зарекаться, что больше не женится, тоже не хочет.

- Зарекаться я боюсь, как только скажешь все, обязательно через два месяца женишься, - шутя отмечает Сергей Жорин в беседе с Пятым каналом.

Он признается, что с самого детства симпатизирует прекрасной половине человечества и в первый раз его женили еще в детском саду. Этот союз закончился любовной драмой.

- У меня была драма любовная. До этого в детском садике у меня были отношения с девочкой, мне казалось такие прям серьезные. Мы там с ней собирались пожениться в детском саду. И даже там одногруппники нас женили. И я ждал лета, когда оно наконец-то пройдет. До сих пор помню, что эту девочку звали Нина Минина, - рассказывает адвокат.

Но летние каникулы сыграли дурную службу, за время отдыха Нина забыла свои детские обещания. 1 сентября первоклашки пошли в школу и на линейке Сергея ждало первое большое разочарование из-за любви.

- Я прихожу на линейку, такой радостный в галстуке, на костылях и она меня не узнает. Я говорю: «Нина! Привет, Это же я!» - рассказывает адвокат.

Девочка же бывшего одногруппника не узнала.

- Это первое потрясение мое было, - рассказал адвокат.

Ранее адвокат взялся представлять интересы скандального артиста Моргенштерна. Проблемы с законом у артиста начались после его интервью ксении Собчак. кумир молодежи резко высказался праздновании Дня Победы, что возмутило общественность.

- Когда речь идет о наказании за какое-то высказывание, конечную точку ставит лингвистическая экспертиза. Если будут какие-то претензии, исходя из того, что он сказал, точку будут ставить здесь лингвисты. Только мы выдохнули после истории с якобы пропагандой [наркотиков], вероятно, теперь нас ждут новые приключения, - прокомментировал адвокат Life.

Это уже не первый раз, когда на артиста обращают внимание правоохранительные органы. Незадолго до этого события председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на онлайн-конференции юридических факультетов МГУ и МГЮА заявил, что рэпер Моргенштерн, по сути, торгует наркотиками в социальных сетях и вовлекает в это молодежь России. После этого замечания артист предпочел отправиться на отдых за пределы РФ, сообщает телеканал "360".