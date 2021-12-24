Новак сообщил, что нефтегазовые доходы России в 2021 году составят 8,5 трлн рублей

Нефтегазовые доходы России в 2021 году составят 8,5 трлн рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2021 году составят 8,5 триллиона рублей.

Он уточнил, что в следующем году Россия нарастит добычу нефти в 2022 году до 540-550 миллионов тонн. По словам политика, спрос на нефть со временем восстановится, так как мир научился жить в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

По словам Новака в следующем году цены на топливо останутся высокими, риск их снижения мал.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение требований экологической безопасности при проведении работ в сфере недропользования. В законе отмечается, в частности, что предоставление ложных сведений по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов наказывается штрафом от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч для ИП и от 100 до 300 тысяч для юрлиц. Также штрафами будут наказываться неисполнение обязанности по утверждению плана ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и неисполнение обязанностей по созданию системы наблюдений за состоянием морской среды в таких районах.