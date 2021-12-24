Президент Российского зернового союза заявил, что цены на хлеб растут из-за роста издержек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что цены на хлеб растут из-за увеличившихся производных издержек.

"У нас же подорожала электроэнергия. А при хлебопечении, например, изготовлении муки это все входит в себестоимость. Металлы подорожали сильно. Когда мы говорим про муку, в мукомольной промышленности есть, так называемое, металлическое сито, жернова и так далее, все запчасти, в основном, металлические", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru

Напомним, в Минсельхозе спрогнозировали рост цен на хлеб и масло в феврале 2022 года в России. Так, цены производителей на муку к началу февраля могут увеличиться на 2,9% по отношению к ноябрю 2021 года и достичь около 25 тысяч рублей за 1 тонну, передает RT.

Ранее зампредседателя правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов сообщил, что повышение стоимости мандаринов под Новый год в России маловероятно. По его словам, цитрусовые являются самым популярным товаром перед праздниками, поэтому запасаться ими не стоит, сообщает ФАН.