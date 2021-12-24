Бывший премьер-министр Франции Фийон вошел в Совет директоров российской компании

Франсуа Фийон Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в состав Совета директоров компании "Сибур Холдинг". Об этом сообщает официальный сайт нефтегазохимического предприятия.

Отметим, что Франсуа Фийон возглавлял французское правительство с 2007 по 2012 годы при президенте Николя Саркози.

Пресс-служба компании объяснило назначение высоким профессионализмом француза.

"Господин Фийон не только управленец высочайшего уровня, но и последовательный сторонник продвижения повестки устойчивого развития, важности переработки и повторного использования сырья", - приводит ответ представителя "Сибура" "Интерфакс".

В предприятии уверены, что обширные познания бывшего премьер-министра Франции в области управления, экономики и бизнес-процессов помогут компании продвигать свои ESG-инициативы.

Как ранее писал сайт kp.ru, НОВАТЭК, "Совкомфлот" и группа "Волга-Днепр" стали лидерам ренкинга крупнейших компаний по уровню среднемесячной зарплаты за прошлый год. "Сибур Холдинг" со средней зарплатой 153 580 рублей также попал в топ-10.