В России выявлено 24 703 случая заражения коронавирус 24 декабря 2021 года

В России выявлено 24 703 случая заражения коронавирус Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 24 703 случая COVID-19. С начала пандемии выявлено 10 343 353 таких случая.

Лидером по показателю стала Москва, где за день заразились 2126 человек. Вторым идет Санкт-Петербург, где число заболевших выросло на 2117 человек. Тройку замыкает Московская область — 1270 случаев.

Также за сутки медики зафиксировали 998 летальных исходов. Еще 41 213 человек выписали из больницы после болезни.

Напомним, национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи разработал препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, который эффективен против штамма «омикрон». Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, клинические испытания нового препарата планируется начать после новогодних праздников. Предположительно, они продлятся три месяца.