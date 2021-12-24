Совфед одобрил закон о запрете на списание соцвыплат за долги по кредитам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 24 декабря, Совет Федерации одобрил закон о запрете на списание социальных выплат за долги граждан по кредитам.

Советующий документ запрещает банкам любые списания социальных выплат – как за долги по банковским кредитам, так и в рамках исполнительного производства. Кроме того, в законе расширили список социальных выплат, которые нельзя списывать.

Должнику также предоставляется возможность обратиться в банк с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. Указанный прожиточный минимум может быть сохранен кредитной организацией.

Как писал сайт kp.ru, ранее авторы законопроекта заявили, что данная инициатива прекратит распространенную практику, когда кредитные организации списывают со счетов должников все средства, включая деньги, которые государство выделяет гражданам в рамках программ социальной поддержки. Авторы документа назвали социальные выплаты неприкосновенными, отметив, что списывать их банки не имеют права.