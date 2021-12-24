Якутское кино и IT-разработки представят на «Российской креативной неделе» в Москве

23 декабря Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и руководитель ФГБУ «Роскультцентр», директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова подписали соглашение о взаимодействии в сфере креативных индустрий. Сотрудничество Якутии с «Роскультцентром» будет способствовать развитию инновационных направлений якутской экономики за счёт совместных образовательных программ, совместных мероприятий и исследований. Также стороны общими усилиями станут вырабатывать предложения для развития креативных технологий в России.

«Якутия вот уже несколько лет занимает ведущие позиции в российской креативной повестке, взяв курс на развитие кино, IT-индустрий, производство цифрового контента. Якутское кино со своим уникальным нарративом завоевывает внимание российских и международных кинофестивалей. Включение Якутии в повестку «Российской креативной недели» создаст дополнительные возможности для поддержки творческой молодежи, предпринимателей как ключевого элемента роста экономики региона», - прокомментировала знаковое событие руководитель Роскультцентра, директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

«Ставка на креативные индустрии сделана нами неслучайно. Мы сегодня должны те блага, которые получаем от добычи полезных ископаемых, направлять на развитие новой экономики, ориентированной, в первую очередь, на развитие человеческого капитала, на реализацию того огромного креативного таланта, который имеется сегодня у Якутии. Очередным шагом на пути поддержки креативных индустрии в республике станет открытие первого на Дальнем Востоке креативного кластера «Квартал Труда», – заявил глава республики Айсен Николаев.

Руководитель республики пояснил, что в «Квартале Труда» расположатся представительства компаний, которые работают в кинопроизводстве и анимации, дизайне и изобразительном искусстве, а также в сфере компьютерной графики, маркетинге, фото-видеопродакшн, исполнительском искусстве и других креативных направлениях.

«Проект станет ядром для дальнейшего развития креативных индустрий в Якутии и их масштабирования и выхода на российский и мировой рынок. Мы с самого начала, когда развивали ИТ-отрасль, ставили перед собой задачу, что не должны ориентироваться только на российский рынок, в первую очередь, нас интересовал мировой рынок. По ИТ-индустрии это у нас получилось, и сейчас мы думаем, что и по креативным индустриям будем ставить такие же планки, и уверен, что мы эту вершину возьмем», – поставил задачу Айсен Николаев.

Развитие новаторских направлений в экономике Якутии имеют кумулятивный характер. В течение последних нескольких лет республика постепенно выходит в лидеры нашей страны по развитию креативных индустрий. Это первый регион России, где собственными силами разработали и эффективно реализуют Концепцию развития креативной экономики республики до 2025 года.

В качестве примера впечатляющих успехов можно привести якутское кинопроизводство. За последние 10 лет в республике снято свыше сотни полнометражных художественных фильмов. Картины по достоинству оценены кинокритиками и завоевали около восьмидесяти наград на престижных российских и международных фестивалях. В кинопрокате за 2021 год местное кино собрало 60 млн рублей.