Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в забор российского консульства во Львове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в забор Генерального консульства России во Львове. Об этом сообщили в полиции Львовской области, уточнив, что инцидент произошел около 3 часов ночи в пятницу, 24 декабря.

Как заявили правоохранители Львовской области, в результате инцидента никто не пострадал, а ущерб дипломатическому представительству нанесен не был. На данный момент правоохранительные органы проводят следственные действия, устанавливают обстоятельства произошедшего, а также устанавливается личность злоумышленника.

Следователи открыли уголовное производство по статье «хулиганство». Идет досудебное расследование.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во Львове ради декоммунизации демонтируют пятиконечную звезду на военном мемориале. Звезда на мемориале «Марсово поле» является копией ордена Отечественной войны.