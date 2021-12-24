В России выявлено менее 1 тысяч смертей от коронавируса впервые с 18 октября

В России выявлено 998 смертей от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в России выявлено 998 летальных исходов от COVID-19 впервые с 18 октября. С начала пандемии умерли 302 269 человек.

- За последние сутки подтверждено 998 смертей… За весь период по России умерло 302 269 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Первой по показателю стала Москва — 75 смертей. На втором месте идет Московская область — 57 смертей. Санкт-Петербурге зафиксировали 55 летальных исходов.

Напомним, согласно инструкции российского препарата от коронавирусной инфекции «Мир-19», он предназначен для людей в возрасте от 18 до 65 лет. Там же указано, что препарат применяется при помощи мэш-ингалятора и только в условиях стационара. Его необходимо принимать два раза в день с перерывами в 7-8 часов. Полный курс лечения «Миром-19» составляет 14 дней. Препарат противопоказан при беременности или грудном вскармливании, а также людям с тяжелым течением коронавирусной инфекции.