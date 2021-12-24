Названа сфера деятельности, где зарплата россиян выше всего

Сфера финансов стала лидером по росту зарплат в России Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Аналитики сервиса "Работа.ру" и "СберИндекса" выяснили, что лидером по росту зарплат в России оказалась сфера финансов и страхование (плюс 17,7 процента за год).

В тройку лидеров также попали сфера IT и связи (плюс 16,7%) и строительный сектор (плюс 12,9%), сообщает Lenta.ru.

Эксперты отметили, что бизнес стал активнее проводить индексацию заработной платы в ответ на ускорение инфляции. Так, медианная зарплата в ноябре составила 36 644 рубля.

Специалисты Авито и GigAnt уже выясняли, что почти 70% россиян не хватает заработной платы, чтобы чувствовать себя комфортно. Около 39% граждан сообщили, что ежемесячно им нужно еще свыше 25 тыс. рублей, чтобы денег хватало на расходы, передает ОТР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зарплаты граждан растут не только в номинальном, но и в реальном значении.

"Понятно, что бизнес в первую очередь направляет растущую прибыль на решение текущих задач, на погашение кредитов и займов, на увеличение зарплат сотрудников и так далее. Зарплаты не в номинальном, а в реальном выражении тоже подрастают, и это очень хорошо", - цитирует главу государства Life.ru.