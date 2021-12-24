Сенатор Цеков посчитал интересным предложение вынести магазины алкоголя за пределы городов

Магазины, торгующие алкоголем, предложили вынести за пределы городов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чем ближе к Новому году, тем больше появляется предложений, как бороться с алкоголем. Врачи советуют россиянам не устраивать в каникулы алкогольные марафоны, а в саму праздничную ночь ограничиться одним-двумя бокалами сухого вина или шампанского.

Есть и предложения, которые смогут решить проблему – кардинальные методы. Предлагается вынести магазины с алкогольной продукцией за пределы городской черты.

Сенатор Сергей Цеков оценил идею, он назвал предложение интересным, но отметил, что его нужно обсуждать и дорабатывать. В целом же с употреблением спиртных напитков нужно бороться в основном воспитательными методами.

Удаление алкогольных магазинов будет иметь определенный эффект, но вызовет и много вопросом. Причем они возникнут у непьющих людей, которые приобретающих спиртное только на торжества.

- С одной стороны, можно, с другой — все-таки нужно хорошо подумать. Есть вопросы. Хотя идея сама по себе интересная. Ее в принципе можно обсуждать, — отметил парламентарий в беседе с Life.

Автором инициативы по ограничению торговли спиртным стал руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он объясняет, что от спиртного очень много проблем и в обществе давно назрела потребность решения этой проблемы.

- Во-первых, алкоголь — это сильнейший демографический уничтожитель сегодня. Во-вторых, он катализатор многих социальных бед и последствий. Это и бытовые конфликты, поножовщина, вся криминальная статистика. И в молодёжном секторе в том числе», — рассказал RT Хамзаев.