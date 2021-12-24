Захарова считает, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Украины готовятся к силовому решению конфликта на Донбассе, предположила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на брифинге в пятницу, 24 декабря. Трансляция мероприятия ведется на странице МИД РФ в социальной сети "ВКонтакте".

"Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению "проблемы Донбасса", как они ее называют", - отметила Захарова, напомнив, что военный бюджет Украины увеличили на 20%.

Представитель внешнеполитического ведомства России также выразила сожаление, что НАТО поддерживает "крестовый поход" украинских силовиков против собственного населения.

"Крестовый поход" против собственного населения? Или что это? Они поставляют им не только отдельные виды вооружений и военной техники, но и направляют своих военных специалистов, чтобы уже наверняка", - подчеркнула Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, обратил внимание на то, что украинские военные стреляют по своим гражданам в Донбассе.

"Спросите это у руководства Украины. Как они отдают приказы стрелять по Донбассу в ежедневном режиме? У нас же были договоренности о том, что приказ на ответный огонь может отдать только вышестоящий руководитель, вплоть до министерства", - заявил Путин отвечая на вопрос, как можно отдать приказ о стрельбе по братскому народу.

Путин подчеркнул, что будущее Донбасса должны определить его жители. Глава государства также уточнил, что в Минских соглашениях РФ является посредником, но другие страны пытаются выставить Россию стороной конфликта. Москва не согласна с подобными заявлениями, добавил он.