ВЦИОМ: около 45% россиян считают 2021 год в целом хорошим для себя

Опрос: около 45% россиян считают 2021 год в целом хорошим для себя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около половины россиян (45%) назвал 2021 год в целом удачным лично для себя, и только 19% считают его удачным для страны, а 10% - удачным для мира. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно представленным данным, очень удачным этот год назвали 5% респондентов, 40% считают его в целом хорошими их считают, 38% - скорее трудными, 15% - плохими и очень тяжелыми.

Для России удачным 2021 год назвали 2% опрошенных, в целом хорошим - 17%, а плохим и очень тяжелым для страны этот год считают 24% респондентов, скорее трудным - 48%. Как отметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, по сравнению с прошлым 2020 годом оценки поменялись в лучшую сторону, тем не менее баланс остался отрицательным и составил минус 58 процентных пунктов.

Отрицательный баланс показали и оценки итогов года для всего мира. Очень удачным этот год для мира назвал только 1% опрошенных, 9% - в целом хорошим, а 30% считают плохим и очень тяжелым, 47% - скорее трудным.

«Негативное сальдо тут явно представлено, оно составляет минус 66 пунктов. То есть перевес достаточно большой в негативную сторону», - заявил глава ВЦИОМ, но также отметил, что результат улучшился по сравнению с 2020 годом.

Напомним, ранее опрос ВЦИОМ показал, что 84% россиян считают себя счастливыми. Респонденты рассказали, что испытывают счастье, когда их близкие живы и здоровы, у них есть семья, дети и хорошая работа.