Минпромторг сообщил, что иномарки в России подорожали на 20%

Автомобили в России подорожали до 20% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что автомобили в РФ подорожали до 20%.

- Если брать, например, автомобили российского производства, повышение цены в этом году произошло от 5% до 8%, а то, что закупалось по импорту, там цены (выросли) до 20%, — сказал министр в эфире телеканала «Россия-24».

Сейчас Минпромторг и Минфин обсуждают повышение планки стоимости авто, подпадающих под «налог на роскошь». В Министерстве финансов понимают, что ряд автомобилей приобрели статус премиальных только из-за роста цен, отметил Мантуров.

Ранее Денис Мантуров сообщил, что дефицит автомобилей в России сохранится в первой половине следующего года. Он объяснил дефицит нехваткой автокомпонентов. Мантуров отметил, что только через 2-2,5 года будут ощутимы результаты локализации производства этой электроники в РФ. Министр выразил надежду на стабильность производства на в Юго-Восточной Азии.