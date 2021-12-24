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Экономика24 декабря 2021 10:00

Новак ожидает, что сертификацию "Северного потока - 2" завершат в середине 2022 года

Вице-премьер подчеркнул, что проект уже давно бы работал, если бы не политизация вокруг него
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Александр Новак

Александр Новак

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сертификация "Северного потока - 2" завершится приблизительно в середине 2022 года, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, виной тому европейские нормативные акты и политизация вокруг проекта. При желании, все формальные процедуры было бы провести намного быстрее.

"Политизация идет вокруг этого проекта, - подчеркнул Новак. - Он бы уже давно мог работать, если бы не было политики большой вокруг этого проекта и противостояния".

К тому же, если "Северный поток – 2" будет запущен, то и стоимость голубого топлива в Европе пойдет на снижение, выразил уверенность вице-премьер.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" продолжается, так как верховенство европейского права играет основную роль. Она также напомнила, что для перекачки газа оператору газопровода нужно получить одобрение германского регулятора.