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Политика24 декабря 2021 10:05

Россия рассчитывает получить ответ США по гарантиям безопасности в январе 2022 года

Песков сообщил, что Россия рассчитывает получить ответ США по гарантиям безопасности в январе 2022 года
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает получить ответ Соединенных Штатов Америки по гарантиям безопасности в январе 2022 года.

Пресс-секретарь российского лидера указал на недружественные действия со стороны США и их союзников, которые проводят военные учения недалеко от границ России.

- А для того, чтобы обсудить вопросы деэскалации, здесь как раз-таки мы имеем в виду в январе получить от наших оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы на наши вопросы, которые были озвучены, и на наши предложения, которые были сформулированы в проекте текста известного договора и известного соглашения, — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты на переговорах с российской стороной по гарантиям безопасности пока не готовы пойти на компромисс в части отношений с союзниками по НАТО. По словам американского дипломата, на данный момент есть предварительные условия для дипломатии, к которой Америка и ее союзники по альянсу стремятся. Он также добавил, что российская сторона из опыта своих отношений со Штатами знает о фундаментальных ценностях, в отношении которых в Вашингтоне не готовы искать компромиссы.