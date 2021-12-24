Кремль заявил об отсутствии ответной реакции от стран НАТО на предложения России по гарантиям безопасности

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва пока не получила от стран НАТО ответа на свое предложение о заключении соглашения по гарантиям безопасности в Европе, Такое заявление в пятницу, 24 декабря, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока фидбэка нет. Пока об этом рано говорить», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также отметил, что страны НАТО, выступающие за диалог с Москвой, могли бы внести положительный вклад в нормализацию отношений между Россией и Североатлантическим альянсом.

«Сложности есть между Москвой и Америкой и Москвой и НАТО, Турция в данном случае это - страна НАТО», - отмтеил он.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что официальный Вашингтон пока не предоставил какого-либо ответа на предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Дипломат заявил, что Москва ждет ответа, но пока видит только публичные высказывания, которые не имеют значения.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своей большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил о готовности обсуждать систему гарантий безопасности на площадке ОБСЕ. Российский лидер отметил, что первая реакция, в первых числах января этого года, позволит нам двигаться вперед».