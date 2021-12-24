Британцы выступили за присоединение русскоязычной части Украины к России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали высказывания президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции об отношениях РФ и НАТО.

- Слова Путина о том, как Америка отреагирует, если Россия начнет вмешиваться в мексиканские отношения с США, были удачными. НАТО необходимо отступить и прекратить попытки закрепиться, — написал один из пользователей.

- Почему только Западу разрешено разделять страны по этическим соображениям и уничтожать нации? Если есть части Украины, в которых преобладают русские, то, конечно же, по западной логике, их следует разделить и позволить воссоединиться с Россией, разве нет? — спросил другой читатель.

Кроме того, пользователи выразили сомнение, что НАТО осмелится открыто противостоять России. По их мнению, вместо этого Североатлантический альянс продолжит накачивать Незалежную вооружением.

Ранее Владимир Путин заявил, что НАТО длительное время не реагировало на озабоченность России в связи с расширением Североатлантического альянса, и именно поэтому стране необходимы гарантии безопасности. Глава государства отметил, что перед развалом Советский Союз пытался наладить хорошие отношения с Западом, после развала - Россия, на что НАТО отвечал откровенно враждебными действиями. Поэтому России нужны юридические гарантии безопасности, констатировал Путин.